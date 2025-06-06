Зеленский о ночном терроре россиян: сожгли даже склад с "гуманитаркой"

"Немножко хочется спать, да? Немножко есть. Но они не дождутся... Сегодня те из вас, кто в Украине, именно здесь, стали свидетелями очередной грубой российской атаки против украинских городов по всей территории нашего государства. От Чернигова на (севере - ред.) нашей страны до Луцка на западе, от Киева до наших южных регионов", - сказал он.

Глава государства напомнил, что за ночь Россия выпустила по Украине более 400 дронов и более 40 ракет, в том числе баллистических.

Он отметил, что россияне повредили в Киеве дома, городскую инфраструктуру. В Луцке оккупанты разрушили, в частности, обычный отель, в котором были украинские спортсмены. В других регионах есть повреждения жилой и энергетической инфраструктуры, промышленных предприятий.

"Россияне сожгли даже очередной склад с гуманитарной помощью. Такая российская война. Они воюют против городов и против самой жизни. И везде, куда зашла российская армия на территории Украины, везде, где есть, к сожалению, российская оккупация, везде нет нормальной жизни. А в некоторых городах вообще, к сожалению, ничего не осталось. Только выжженные руины", - подчеркнул Зеленский.

