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Зеленский о ночном обстреле Запорожья: Россия ставит себя в еще большую изоляцию от мира

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Государство-террорист Россия очередным обстрелом жилых районов Запорожья ставит себя в еще большую изоляцию от мира и человечества.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в воскресенье, 9 апреля.

Зеленский напомнил, что россияне обстреляли ракетами С-300 Запорожья, в результате погибли отец и 11-летняя девочка. Ее мать находится в тяжелом состоянии в больнице, где ей оказывается помощь.

Так государство-террорист проводит это Вербное воскресенье. Так Россия ставит себя в еще большую изоляцию от мира, от человечества. Каждый светлый христианский праздник учит нас, что мы можем не знать - как, но должны быть уверены, что зло - проигрывает. верить. И мы - верим. Должны приближать проигрыш зла. И мы - приближаем. И мир - вместе с нами. Ежемесячно, еженедельно добавляется поддержка, увеличивается круг тех, кто нас поддерживает, кто поддерживает нашу смелость и нашу веру в жизнь", - сказал Зеленский.

Напомним, министерство обороны РФ отметилось циничным заявлением об обстреле дома в Запорожье сегодня, 9 апреля, где были убиты два человека, в том числе 11-летний ребенок. Якобы ракеты попали не в жилмассив, а в "хранилище топлива" ВСУ.

Что произошло на самом деле?

Российские оккупанты в ночь на 9 апреля обстреляли Запорожье. В результате вражеской атаки две ракеты попали в жилмассив. Из-за обстрела начался пожар в одном из домов. В нем погибли два человека - 50-летний мужчина и его 11-летняя дочь. 46-летнюю жену мужа достали из-под завалов. Старшая дочь пары была при обстреле в гостях и не пострадала.

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