Минобороны РФ отличилось циничным заявлением об обстреле Запорожья

Министерство обороны РФ отличилось циничным заявлением об обстреле дома в Запорожье сегодня, 9 апреля, где были убиты дввое людей в том числе 11-летний ребенок. Якобы ракеты попали не в жилой массив, а в "хранилище топлива" ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку ведомства, опубликованную в Telegram .

Российские оккупанты в ночь на 9 апреля обстреляли Запорожье . В результате вражеской атаки две ракеты попали в жилой массив. Из-за обстрела начался пожар в одном из домов. В нем погибли два человека - 50-летний мужчина и его 11-летняя дочь. 46-летнюю супругу мужчины достали из-зпод завалов. Старшая дочь пары была во время обстрела в гостях и не пострадала.

Что случилось на самом деле?

"В районе города Запорожье высокоточным ракетным ударом уничтожено хранилище с 70 тысячами тонн топлива, накопленного для обеспечения действий группировки ВСУ на Донбассе", - говорится в сообщении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.