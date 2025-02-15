Зеленский о якобы переговорах в Саудовской Аравии: медиа что-то печатают, это не серьезный разговор

"Я не знаю. Мы об этом не говорили. Что-то печатают медиа. Я увидел, что кто-то говорит, что будет в Саудовской Аравии встреча. Я не знаю, что это", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не должна участвовать в переговорах по устаревшему формату, когда кто-то принимает решение без ее участия.

"Мне кажется, что всем надо привыкнуть, что нельзя "завтра там, и Украина там сидит", как это было много лет. "Мы здесь решаем, мы вам скажем куда". Ну это не серьезный разговор", - подчеркнул президент.

Переговоры по Украине

Западные СМИ сообщают об опасениях в Европе относительно возможного отстранения от переговорного процесса по Украине. Представители стран ЕС настаивают на необходимости включения Европы в мирное урегулирование, особенно учитывая заявления Дональда Трампа о привлечении европейских миротворцев.

Президент Украины Владимир Зеленский также подчеркивал, что участие Европы в переговорах имеет ключевое значение.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что не видит Европу среди участников переговоров по урегулированию войны в Украине.

В то же время он подчеркнул, что не хотел бы исключать ни одну сторону из мирного процесса.

Между тем премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что Европа должна срочно разработать собственный план действий по Украине и собственной безопасности. В противном случае ключевые решения будут принимать другие игроки.

Мюнхенская конференция по безопасности 2025 продолжается уже второй день.