Удар у серце. Зеленський закликав наслідувати приклад США щодо нафти і газу з РФ

Володимир Зеленський висловив подяку США і президенту Джо Байдену за відмову від російської нафти та газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

Український президент назвав таке рішення "ударом в серце" військової машини Путіна.

"Дякую США і президентові Байдену за особисте лідерство та рішучий удар у серце військової машини Путіна, зокрема за заборону російської нафти, газу й вугілля на американському ринку", - написав він слова подяки.

Також Володимир Зеленський закликав інші країни наслідувати цей приклад.