Удар у серце. Зеленський закликав наслідувати приклад США щодо нафти і газу з РФ
Володимир Зеленський висловив подяку США і президенту Джо Байдену за відмову від російської нафти та газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.
Український президент назвав таке рішення "ударом в серце" військової машини Путіна.
"Дякую США і президентові Байдену за особисте лідерство та рішучий удар у серце військової машини Путіна, зокрема за заборону російської нафти, газу й вугілля на американському ринку", - написав він слова подяки.
Також Володимир Зеленський закликав інші країни наслідувати цей приклад.
Нагадаємо, що 8 березня США відмовились від російської нафти та газу.
Британці також мають намір повністю відмовитися від імпорту російської нафти до кінця 2022 року.
Водночас Німеччина пояснила неможливість відмови від нафти з РФ тим, що в країні зупиниться транспорт.
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