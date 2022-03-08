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Удар у серце. Зеленський закликав наслідувати приклад США щодо нафти і газу з РФ

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Вівторок 08 березня 2022 21:07
Удар у серце. Зеленський закликав наслідувати приклад США щодо нафти і газу з РФ Фото: Володимир Зеленський (t.me/verkhovnaradaukrainy)
Автор: Світлана Мащенко

Володимир Зеленський висловив подяку США і президенту Джо Байдену за відмову від російської нафти та газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

Український президент назвав таке рішення "ударом в серце" військової машини Путіна.

"Дякую США і президентові Байдену за особисте лідерство та рішучий удар у серце військової машини Путіна, зокрема за заборону російської нафти, газу й вугілля на американському ринку", - написав він слова подяки.

Також Володимир Зеленський закликав інші країни наслідувати цей приклад.

Нагадаємо, що 8 березня США відмовились від російської нафти та газу.

Британці також мають намір повністю відмовитися від імпорту російської нафти до кінця 2022 року.

Водночас Німеччина пояснила неможливість відмови від нафти з РФ тим, що в країні зупиниться транспорт.

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