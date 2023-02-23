Зеленский: Нет смысла давить на Украину с предложением начать мирные переговоры

"Давление на нас было больше до войны. А после начала вторжения всем понятно, что Россия - не государство, а террористическая организация, которая пришла убивать и захватывать территории. Все поняли, что стоит вопрос об уничтожении Украины и всего украинского", - сказал Зеленский.

По его словам, давить на Украину невозможно.

"Хотит ли кто-то? Да. Но эти люди меньше говорят вслух, и это прекрасно, они больше понимают, с кем у них раньше был диалог. Нет смысла давить на Украину. Потому что иначе Россия придет в Европу давить на Европу", - подчеркнул президент.

Он отметил, что целью России является захват территории Украины.

"Снова поднимается тема исторических границ. Это говорит о том, что они хотят захватить и ищут оправдание этим увлечением", - добавил президент.