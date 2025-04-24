Зеленский немедленно возвращается из ЮАР в Украину из-за российской атаки

Президент Украины Владимир Зеленский частично отменил визит в Южную Африку из-за массированной атаки РФ. Глава государства немедленно возвращается в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.
Президент прокомментировал российский удар по Украине, напомнив, что Украина согласилась на полное прекращение огня 44 дня назад. Но Россия продолжает убивать людей и избегать жесткого давления и ответственности за это.
Зеленский отметил, что в результате атаки РФ много разрушений, продолжаются спасательные операции. Всего в Украине более 80 человек ранены из-за обстрелов. В Киеве девять человек погибли.
"Был доклад военного командования. Поручил министру обороны Украины немедленно связаться с партнерами относительно наших запросов об укреплении ПВО", - отметил глава государства.
Зеленский добавил, что проинформирует президента ЮАР Сирила Рамафосу, который председательствует в G20, о ситуации и потребности в активизации глобальных дипломатических усилий. Президент Украины подчеркнул, что прекращение ударов нужно немедленно и безусловно. Зеленский также рассчитывает на помощь ЮАР в гуманитарных вопросах - в возвращении пленных и похищенных Россией украинских детей.
"Часть программы этого визита отменяю и после встречи с президентом ЮАР немедленно возвращаюсь в Украину", - сообщил президент.
По словам Зеленского, министр иностранных дел Украины проведет все необходимые встречи в ЮАР, чтобы полностью проинформировать политических и общественных лидеров страны о ситуации.
Напомним, накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский с первой леди прибыли в Южную Африку. По словам глава государства, у него были запланированы встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, представителями политических, общественных и студенческих сообществ стран Африки.
В ночь на 24 апреля российские оккупанты нанесли новый массированный удар по Украине. Россияне выпустили 70 ракет различных типов, в том числе баллистические, и 145 дронов. Силы ПВО уничтожили 48 ракет и 64 дрона. Еще 68 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.
Главным направление удара врага был Киев - столицу Украины атаковали ракеты и беспилотники. Последствия атаки зафиксировали в пяти районах города. В Святошинском районе частично разрушен жилой дом. Там продолжается разбор завалов, под которыми могут быть люди.
По последним данным, в Киеве в результате атаки РФ погибли девять человек, более 70 человек ранены.
Под ударом врага также были Харьков, Запорожье и другие регионы. Подробнее о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.
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