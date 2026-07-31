Зеленский назвал потери Украины и России в войне

Потери армии России в войне значительно выше, чем потери Сил обороны Украины. Несмотря на это, точные цифры пока неизвестны.
Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
Американский журналист поинтересовался у главы государства, знает ли он ориентировочные потери российских оккупационных войск за четыре года полномасштабной войны.
"Да. Следовательно, их потери - 1 миллион 600 тысяч в общей сложности, из них около 700 тысяч - погибли. Приблизительно", - ответил Зеленский.
После этого журналист спросил, может ли президент Украины назвать потери Сил обороны.
По словам Зеленского, это очень сложно сделать.
"Извините, честно говоря, я не хочу быть слишком откровенным в этом вопросе, потому что россияне поймут, что происходит с нашей армией. У нас около 50 тысяч погибших военных, а также около 400 тысяч раненых", - заявил украинский лидер.
Фактически Зеленский подтвердил, что потери России погибшими примерно в 14 раз выше, чем у Украины.
Он также добавил, что есть очень большое количество пропавших без вести.
Кстати, недавно Зеленский объявил, что Генштаб ВСУ готовит ряд системных изменений на фронте.
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