Зеленский назвал расходы на оборону за три года войны и долю помощи США

"Я думаю, что надо разобраться с помощью. У нас абсолютные цифры. Нам война стоила 320 млрд долларов 120 млрд - это мы, народ Украины, 200 млрд - это США и ЕС", - сказал Зеленский.

Как отметил президент, он говорит о вооружениях: "это пакет вооружений 320 млрд долларов".

"Всего США отдельно дали нам около 67 млрд - то что мы получили оружием. И мы получили плюс 31,5 млрд - это финансовая помощь в бюджет", - сказал он.

Помощь Запада

По данным Кильского института, страны Запада предоставляют Украине небольшую, но стабильную помощь в размере 80 млрд евро в год.

Всего за три года Украине было выделено около 267 млрд евро помощи. Из общей суммы около 130 млрд евро (49%) было выделено на военную помощь, 118 млрд евро (44%) на финансовую поддержку и 19 млрд евро (7%) на гуманитарную помощь.

Европа в целом явно обогнала США по объему помощи Украине, выделив 70 млрд евро финансовой и гуманитарной помощи, а также 62 млрд евро военной помощи. США выделили 64 млрд евро военной помощи, а также 50 млрд евро финансовых и гуманитарных ассигнований.