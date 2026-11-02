Зеленский назвал условие прекращения атак по НПЗ России

Украина готова приостановить удары по российским НПЗ, но есть условие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканала Fox News .

Зеленский рассказал, что провел "несколько разных" обсуждений этого вопроса с президентом США Дональдом Трампом и его помощниками. Вашингтон просит Киев прекратить подобные атаки.

"Мы сказали: мы не можем не отвечать, когда Россия атакует нашу энергетическую инфраструктуру, когда она убивает наших людей, наносит удары по объектам электроэнергетики, газовой отрасли, нефтеперерабатывающим заводам - по всему", - заявил он.

По словам президента, Украина готова прекратить атаки, если Россия тоже остановит удары по украинской энергосистеме.

"Есть и другой вариант: предоставьте нам ракеты Patriot. Мы найдем средства - это не просто просьба о помощи... Мы готовы за них заплатить", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина прекратит атаки только на тот срок, на который она будет обеспечена ракетами.

"Если вы хотите, чтобы мы не атаковали российские НПЗ месяц, дайте нам Patriot на месяц", - отметил президент.

Удары по российским НПЗ

Украина в течение двух недель не наносила удары по российским НПЗ - об этом просила администрация президента США. Однако Россия не прекратила атаки на гражданскую инфраструктуру.

В пятницу Вооруженные силы Украины возобновили удары. Через три дня они поразили три НПЗ и вывели из строя около 10% нефтеперерабатывающих мощностей России.

Речь идет о Кстовском, Новокуйбышевском и "Башнефти-Новойле". Их совокупная годовая мощность - около 33 млн тонн нефти.

Напомним, что в октябре нефтяной хаб "Самара" в России снова горел после обстрела. Станция уже испытывала удар 2 октября. Тогда Генштаб ВСУ подтвердил повреждение одиннадцати резервуаров РВС-20000 и трех резервуаров РВСПК-50000.