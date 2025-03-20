Зеленский назвал условие ослабления санкций против России, и это не перемирие

Санкции стран Запада против России можно ослабить, только если Москва выполнит два условия. Одно из них - вывод оккупационных войск с украинской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Евросовете.

Глава украинского государства призвал лидеров стран Европы не ослаблять давление на Россию, поскольку санкции остаются "очень и очень необходимыми".

"Санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока Россия не начнет выводить войска с нашей земли и не возместит ущерб, нанесенный ее агрессией. Я призываю вас продолжать бороться против схем обхода санкций и попыток России финансировать свои военные действия", - добавил Зеленский.

Президент обратил внимание, что продолжение дипломатических усилий для завершения войны не значит, что давление на Россию можно уменьшить. Оно остается крайне важным, чтобы снизить вероятность обмана со стороны РФ.

"Мы все знаем, как легко Москва нарушает свои обещания - в один момент они дают слово, а через несколько часов оно уже ничего не значит. Вот почему мы должны продолжать подталкивать Россию к миру. Вместе с вами, конечно, с Соединенными Штатами и другими нашими партнерами мы сможем это сделать", - подчеркнул он.