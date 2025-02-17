Зеленский назвал условие подписания соглашения об ископаемых с США

Украина заинтересована в том, чтобы подписать соглашение об ископаемых со Штатами. Впрочем, пока документ не содержит никаких гарантий безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимир Зеленского во время онлайн-пресс-конференции из Абу-Даби.
"Мы действительно заинтересованы в подписании соглашения с США. Я также говорил об этом президенту Трампу: Украина хочет подписать соглашение. Но когда мы перешли к деталям, оказалось, что пока оно не содержит гарантий безопасности. А это принципиально важный аспект, который должен быть хотя бы очерчен в меморандуме", - рассказал президент.
Он добавил, что некоторые детали соглашения могут меняться со временем, но фундаментальные вещи должны сразу быть определены. Если же в соглашении будет идти речь о гарантиях безопасности, тогда стоит их рассмотреть в контексте НАТО или альтернативных механизмов. Президент отметил, что гарантии безопасности предусматривают не только военную помощь, но и содержат экономические и политические обязательства.
"Относительно нашей армии: если Украина пока не является членом НАТО, то мы должны строить собственную систему безопасности по аналогии с Альянсом. И это должна быть не просто концепция, а конкретные шаги. Для этого нужны финансирование, оружие и инвестиции", - пояснил Зеленский.
Штаты обсуждают с Украиной соглашение о стратегическом партнерстве. Недавно его представил министр финансов США Скот Бессент, который на прошлой неделе посетил Киев.
14 февраля в украинской делегации на Мюнхенской конференции по безопасности сообщили РБК-Украина, что доработанный проект меморандума передали США. В тот же день СМИ писали, что Штаты хотят, чтобы Украина передала права на 50% "редкоземель". Президент, в свою очередь, отказался подписывать соглашение.
На полях Мюнхенской конференции Зеленский заявлял, что соглашение еще не готово, а процесс обсуждения с американской стороной продолжается.
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