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Зеленский назвал реальный способ склонить Путина к переговорам

10:25 13.08.2026 Чт
2 мин
Президент объяснил, кто действительно может это сделать
aimg Юлия Капитонова
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Большая вовлеченность США в мирный процесс поможет Украине возобновить полноценные переговоры с Россией по завершению войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Украинский лидер подтвердил, что Киев уже передал Вашингтону новые предложения по мирному процессу.

По мнению Зеленского, есть все шансы на его восстановление, если США будут максимально вовлечены в решение этой проблемы.

Глава государства не захотел раскрывать всех подробностей, однако подчеркнул, что давление на российского диктатора Владимира Путина действительно может дать результат - особенно если оно будет со стороны Белого дома.

"Нам нужно большее участие американской стороны в мирном плане. Я благодарен команде президента Трампа за то, что они хотят продолжать. Путин не хочет сейчас останавливать эту войну, и сейчас на него нет достаточного давления", - считает Зеленский.

Кроме того, он еще раз отверг сценарий, в рамках которого Украина может вывести свои войска из Донбасса.

Украинский лидер напомнил, что именно гарантии безопасности остаются ключевыми для Киева.

"Главный вопрос заключается в том, почему он (Путин - ред.) не придет снова с одним или двумя дополнительными миллионами солдат после большой паузы. Не придет ли он снова, чтобы оккупировать нас?" - добавил Зеленский.

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