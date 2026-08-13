Зеленский назвал реальный способ склонить Путина к переговорам

Украинский лидер подтвердил, что Киев уже передал Вашингтону новые предложения по мирному процессу.

По мнению Зеленского, есть все шансы на его восстановление, если США будут максимально вовлечены в решение этой проблемы.

Глава государства не захотел раскрывать всех подробностей, однако подчеркнул, что давление на российского диктатора Владимира Путина действительно может дать результат - особенно если оно будет со стороны Белого дома.

"Нам нужно большее участие американской стороны в мирном плане. Я благодарен команде президента Трампа за то, что они хотят продолжать. Путин не хочет сейчас останавливать эту войну, и сейчас на него нет достаточного давления", - считает Зеленский.

Кроме того, он еще раз отверг сценарий, в рамках которого Украина может вывести свои войска из Донбасса.

Украинский лидер напомнил, что именно гарантии безопасности остаются ключевыми для Киева.

"Главный вопрос заключается в том, почему он (Путин - ред.) не придет снова с одним или двумя дополнительными миллионами солдат после большой паузы. Не придет ли он снова, чтобы оккупировать нас?" - добавил Зеленский.