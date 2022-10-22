Зеленский назвал Путина стариком, который не держит свое слово

"Мы публично говорили, если они проведут "референдумы", если они что-то признают, если они начнут признавать как "отдельные республики", то мы навсегда прекратим возможность говорить с действующим президентом. Потому что я считаю, что он нарушил не только международное право, он нарушил все договоренности, которые были до этого, начиная еще с нормандского формата", - отметил он.

По его словам, Путин на нормандской встрече настаивал, что в Крыму был какой-то "референдум", но Россия якобы не собиралась идти полномасштабной войной и ничего оккупировать. А ситуация на Донбассе якобы стала следствием "решения людей", и российских военных там тоже не было.

"Все это "бла-бла-бла", причем старого человека, который уже не помнит, где он давал слово, где не давал. Вот что происходит. И поэтому какой смысл мне как президенту страны разговаривать с человеком, который что-то говорит, а завтра меняет позицию", - добавил Зеленский.