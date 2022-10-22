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Зеленский назвал Путина стариком, который не держит свое слово

Фото: Владимир Зеленский и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Украинская сторона не будет вести переговоров с президентом России Владимиром Путиным, поскольку это старый человек, который не помнит обещаний и не держит слово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для канадских телеканалов CTV та CBC.

"Мы публично говорили, если они проведут "референдумы", если они что-то признают, если они начнут признавать как "отдельные республики", то мы навсегда прекратим возможность говорить с действующим президентом. Потому что я считаю, что он нарушил не только международное право, он нарушил все договоренности, которые были до этого, начиная еще с нормандского формата", - отметил он.

По его словам, Путин на нормандской встрече настаивал, что в Крыму был какой-то "референдум", но Россия якобы не собиралась идти полномасштабной войной и ничего оккупировать. А ситуация на Донбассе якобы стала следствием "решения людей", и российских военных там тоже не было.

"Все это "бла-бла-бла", причем старого человека, который уже не помнит, где он давал слово, где не давал. Вот что происходит. И поэтому какой смысл мне как президенту страны разговаривать с человеком, который что-то говорит, а завтра меняет позицию", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Путин заявил, что война с Украиной "все равно должна была начаться", поэтому Россия "вынуждена была "защищаться".

В ответ Зеленский заявил, что Россия уже находится в атмосфере поражения.

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Владимир ЗеленскийВладимир Путин