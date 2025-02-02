Зеленский назвал "самые дешевые" гарантии безопасности, которые может получить Украина

По мнению Зеленского, полноценное членство Украины в НАТО, против чего так активно выступает РФ, является "самым дешевым" вариантом для союзников Киева.

Также украинский президент считает, что это также усилит его американского коллегу Дональда Трампа геополитически.

"Я действительно верю, что это самые дешевые гарантии безопасности, которые может получить Украина, самые дешевые для всех", - сказал Зеленский.

По словам главы государства, это будет "сигналом", что именно США, а не Россия, будут решать "кому быть в НАТО, а кому нет".

Кроме того, отметил Зеленский, 800-тысячная украинская армия станет "бонусом" для Североатлантического альянса, особенно если Трамп захочет вернуть домой войска США, которые дислоцируются за рубежом.

Также президент Украины отметил, что другие предложения по гарантиям безопасности должны быть подкреплены достаточным количеством оружия со стороны США и Европы и поддержкой Киева в развитии собственной оборонной промышленности.