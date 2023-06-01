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Зеленский назвал "мертвым" формат урегулирования конфликта в Приднестровье

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что после победы Украины в войне, которую начала Россия, будет создан новый формат по урегулированию приднестровского конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по итогам саммита Европейского политического сообщества в Молдавии.

Украинский президент подчеркнул, что считает нежизнеспособным действующий формат, "посредником" в котором является государство-оккупант Россия.

"Вы видите жизнь в проекте 5+2, вы видите результат? Для чего говорить о проекте, который неживой? Я не вижу смысла об этом говорить", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, "со временем" при активном участии Украины, будет создан принципиально новый формат.

"Надо будет говорить с позиции сильного государства, государства-победителя, которое отвоевало свою землю... Я не знаю, понадобится ли помощь других партнеров - наверное, в этой ситуации может и Румыния, и близкие наши партнеры, может, Молдова захочет подсоединить какие-то государства. Но точно Украина будет играть одну из главных ролей, потому что у нас (общая - ред.) граница", - пояснил он.

Действующий формат

Отметим, что официально формат 5+2 является единственным действующим международным форматом приднестровского урегулирования. В него входят представители Молдовы и Приднестровья, а также Россия, Украина, ОБСЕ (посредники), ЕС и США (наблюдатели).

Цель переговоров в формате 5+2 - выработка параметров всеобъемлющего урегулирования на основе суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ с особым статусом для Приднестровья в рамках Молдовы.

Приднестровье

Приднестровская Молдавская Республика - это самопровозглашенное государство в Восточной Европе на территории Приднестровья, которое Россия поддерживает и предоставляет ему:

  • военную,
  • экономическую,
  • политическую,
  • дипломатическую поддержку.

Также РФ содержит более тысячи военных в Приднестровье, что, по мнению западных военных аналитиков, представляет угрозу как стабильности в Молдове, так и безопасности в Украине на востоке.

Сегодня во время саммита Зеленский подчеркнул, что базирующиеся в непризнанном Приднестровье российские военнослужащие должны понимать, что если хотят жить, то должны покинуть эти территории.

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Молдова