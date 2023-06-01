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Зеленский о военных РФ в Приднестровье: Захотят жить - уйдут

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Четверг 01 июня 2023 20:40
Зеленский о военных РФ в Приднестровье: Захотят жить - уйдут Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военнослужащие, базирующиеся в непризнанном Приднестровье, должны понимать, что если они хотят жить, то должны покинуть эти территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по итогам саммита Европейского политического сообщества в Молдавии.

"Что делать с теми, кто там, на территории? С войсками? Ну, они захотят жить - уйдут. Давайте не думать, такси я им заказывать не буду. Найдется путь. Тот, кто хочет жить, всегда находит выход", - подчеркнул он. президент.

Он также заявил, что Украина не будет там никого брать в плен, потому что это территория Молдовы.

Приднестровье

Россия поддерживает непризнанное государство и оказывает ему военную, экономическую, политическую и дипломатическую поддержку. Также РФ содержит более тысячи военных в Приднестровье, что, по мнению западных военных аналитиков, представляет угрозу как стабильности в Молдове, так и безопасности в Украине на востоке.

Стремление Молдовы вступить в ЕС

В июне 2022 года Евросовет предоставил Молдове статус кандидата на вступление в Евросоюз .

Однако для фактических переговоров по вступлению в ЕС Молдова сначала должна выполнить девять рекомендаций Еврокомиссии. Целевыми сферами являются правосудие, борьба с коррупцией и организованной преступностью, деолигархизация, реформа государственного управления и государственных услуг, управление государственными финансами, усиление роли гражданского общества в процессах принятия решений и защиты прав человека.

При этом в Европарламенте считают, что страна может начать переговоры по вступлению в ЕС уже в этом году .

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