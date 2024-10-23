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Зеленский назвал первый шаг к мирным переговорам с Россией

Среда 23 октября 2024 01:39
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Зеленский назвал первый шаг к мирным переговорам с Россией Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Активные боевые действия в Украине длятся более 2,5 лет. Но взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры может стать первым шагом на пути к завершению горячей фазы российско-украинской войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

В частности, глава государства сказал, что когда речь идет об энергетике и свободе судоходства, получение результата по этим пунктам стало бы сигналом о том, что Россия, возможно, готова прекратить войну.

Зеленский считает, что если Москва и Киев договорятся прекратить удары по объектам инфраструктуры, это станет значительным шагом на пути к деэскалации конфликта.

"Мы увидели во время первого (мирного - ред.) саммита, что может быть принято решение по энергетической безопасности. Другими словами: мы не нападаем на их энергетическую инфраструктуру, они не атакуют нашу. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Я думаю, что да", - сказал глава государства.

Также Зеленский заявил, что Украина в разговорах с западными партнерами поднимает сейчас вопрос гарантий безопасности, включая НАТО.

"Во всех обсуждениях мы сейчас поднимает вопрос гарантий безопасности, и самым сильным из них является НАТО", - сообщил президент.

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