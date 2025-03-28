Зеленский назвал страны, которые США рассматривают для мониторинга "энергетического перемирия"

"После договоренностей наших на второй встрече в Саудовской Аравии с командой США я четко сказал Рустему Умерову по телефону, что у меня возникает один вопрос, кто осуществляет мониторинг", - сказал Зеленский.

По его мнению, это ключевой с учетом трагического опыта Украины относительно любых договоренностей с Россией.

"Нам стало известно, что американская сторона проведет консультации внутри своем, далее проведет консультации как с Саудовской Аравией, так и с Турцией, и также с некоторыми европейскими странами относительно их готовности проводить мониторинг. Я не знаю результатов этих разговоров, пока американские партнеры нам об этом не сказали, но они это озвучили, и мы им озвучили, что без мониторинга работать не будет", - рассказал президент.

Он отметил, что у Украины есть свой мониторинг и "мы четко говорим, где Россия нарушила свои обязательства перед американской стороной".

"Потому что у них были свои разговоры, и американская сторона передала нам, что с момента публикации этого документа, который был во время второй встречи в Саудовской Аравии, с этого момента наступает договоренность. И даже в этом разница в позициях США и россиян. Россияне говорят о 18 марта, вроде бы каких-то их договоренностей с Америкой, забывая, что война не у них с Америкой, а против Украины", - добавил Зеленский.

Президент также рассказал, что сегодня он попросил министра обороны Украины Рустема Умерова передать контактерам из США все доказательства срыва обязательств, которые на себя брали Соединенные Штаты как гарантер и медиатор.

"Пока нет других третьих стран, которые будут отвечать за мониторинг для нас, контактер - Соединенные Штаты. Умеров возьмет все от ГСЧС, МВД, энергетиков, от нашей противовоздушной обороны и прокомментирует это американской стороне. А также поднимет вопрос, что я как президент обращаю внимание украинской стороны на то, что надо решить вопрос мониторинга", - отметил Зеленский.

В то же время президент добавил, что немного странно выглядело, когда россияне с американцами предлагали Саудовскую Аравию для мониторинга энергетики.

"При всем уважении к лидеру Саудовской Аравии, у меня очень хорошие отношения с принцем, но они не могут мониторить энергетику у нас. Потому что средства, потому что разведка, потому что соответствующие профессиональные энергетики - я думаю, у них точно нет, по крайней мере в Украине у них нет. Я был удивлен этим предложением", - пояснил он.

А то, что одной из стран, которая может мониторить безопасность в Черном море, может быть Турция, по мнению Зеленского, вполне логично.

"Мы всегда говорили, что мониторить могут США, британцы, французы, плюс страны Черноморского побережья - и румыны, и болгары, это для нас абсолютно понятно. Я не вижу проблем, если есть желание", - добавил глава государства.