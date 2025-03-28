Зеленский назвал страны, которые США рассматривают для мониторинга "энергетического перемирия"

Соединенные Штаты Америки проведут консультации с Саудовской Аравией, Турцией и некоторыми европейскими странами относительно их готовности проводить мониторинг "энергетического перемирия" между Украиной и Россией.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга.
"После договоренностей наших на второй встрече в Саудовской Аравии с командой США я четко сказал Рустему Умерову по телефону, что у меня возникает один вопрос, кто осуществляет мониторинг", - сказал Зеленский.
По его мнению, это ключевой с учетом трагического опыта Украины относительно любых договоренностей с Россией.
"Нам стало известно, что американская сторона проведет консультации внутри своем, далее проведет консультации как с Саудовской Аравией, так и с Турцией, и также с некоторыми европейскими странами относительно их готовности проводить мониторинг. Я не знаю результатов этих разговоров, пока американские партнеры нам об этом не сказали, но они это озвучили, и мы им озвучили, что без мониторинга работать не будет", - рассказал президент.
Он отметил, что у Украины есть свой мониторинг и "мы четко говорим, где Россия нарушила свои обязательства перед американской стороной".
"Потому что у них были свои разговоры, и американская сторона передала нам, что с момента публикации этого документа, который был во время второй встречи в Саудовской Аравии, с этого момента наступает договоренность. И даже в этом разница в позициях США и россиян. Россияне говорят о 18 марта, вроде бы каких-то их договоренностей с Америкой, забывая, что война не у них с Америкой, а против Украины", - добавил Зеленский.
Президент также рассказал, что сегодня он попросил министра обороны Украины Рустема Умерова передать контактерам из США все доказательства срыва обязательств, которые на себя брали Соединенные Штаты как гарантер и медиатор.
"Пока нет других третьих стран, которые будут отвечать за мониторинг для нас, контактер - Соединенные Штаты. Умеров возьмет все от ГСЧС, МВД, энергетиков, от нашей противовоздушной обороны и прокомментирует это американской стороне. А также поднимет вопрос, что я как президент обращаю внимание украинской стороны на то, что надо решить вопрос мониторинга", - отметил Зеленский.
В то же время президент добавил, что немного странно выглядело, когда россияне с американцами предлагали Саудовскую Аравию для мониторинга энергетики.
"При всем уважении к лидеру Саудовской Аравии, у меня очень хорошие отношения с принцем, но они не могут мониторить энергетику у нас. Потому что средства, потому что разведка, потому что соответствующие профессиональные энергетики - я думаю, у них точно нет, по крайней мере в Украине у них нет. Я был удивлен этим предложением", - пояснил он.
А то, что одной из стран, которая может мониторить безопасность в Черном море, может быть Турция, по мнению Зеленского, вполне логично.
"Мы всегда говорили, что мониторить могут США, британцы, французы, плюс страны Черноморского побережья - и румыны, и болгары, это для нас абсолютно понятно. Я не вижу проблем, если есть желание", - добавил глава государства.
Напомним, недавно во время переговоров в Саудовской Аравии Украина, США и Россия договорились разработать меры по реализации соглашения о запрете ударов как на украинской, так и на российской территории.
Украина в рамках этих договоренностей передала США перечень энергетических объектов, по которым российская армия не должна наносить удары.
В то же время 26 марта Россия обвинила Украину в якобы нарушении достигнутых договоренностей. На следующий день страна-агрессор повторила обвинения, однако Генштаб категорически опроверг любые нарушения со стороны украинской стороны.
Кроме того, РФ продолжает бить по энергетике Украины. За последние сутки было зафиксировано как минимум два удара. Хотя сама заявляла, что "энергетическое перемирие" началось 18 марта.
Между тем пресс-секретарь диктатора России Дмитрий Песков пригрозил тем, что РФ оставляет за собой право выйти из "энергетического перемирия".
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