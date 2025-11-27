Зеленский назвал ключевую задачу Украины для достижения мира

Он отметил, что полномасштабная война продолжается, а Россия "плюет" на попытки мировых государств достичь длительного мира. По словам Зеленского, будет ли мир, зависит не от угроз РФ, а от того, какие условия обеспечит мир, чтобы продолжать агрессию нельзя было.

"И от того, что мы сами будем делать для защиты своего государства, своих людей, своих украинских национальных прав. Сейчас одинаково важна наша защита позиций, наше сопротивление на фронте и совместная с партнерами работа ради лучших дипломатических позиций", - подчеркнул лидер страны.

Зеленский заявил, что ключевая задача Украины - защита позиций. Он отметил, что чем сильнее украинская защита на фронте, тем больше Киеву удастся достичь в дипломатии, а мир будет помогать давить на РФ, чтобы она закончила войну.

Кроме того, он напомнил о санкциях против РФ, которые будут действовать, если российский диктатор Владимир Путин не хочет останавливаться.

"Приоритеты понятны - бить по российской нефти, по российской технологической составляющей, по их финансам, по их активам, которые работают на российскую военную машину. Мир нам будет помогать", - заявил президент страны.

Кроме того, Зеленский сообщил, что уже на этой неделе состоится встреча украинской и американской делегаций, которые будут работать над пунктами мирного плана США.