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Зеленский назвал количество погибших и раненых украинцев во время ракетного удара россиян

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Во время утреннего ракетного удара российской армии по Украине 23 января погибли шесть украинцев, 78 получили ранения.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram- канал.

"Продолжается спасательная операция после очередной российской атаки против наших городов и людей - сознательного террора против обычных жилых домов в Киеве, Харькове, Павлограде. К сожалению, пострадавшие и погибшие", - написал он и обнародовал фото последствий обстрела.

По его данным, уже известно о 22 пострадавших в результате вражеских обстрелов Киева.

В Харькове из-за атаки террористов, по предварительным данным, погибли пять человек, 51 человек, в том числе четыре ребенка, получили ранения. Из-под завалов спасены 27 человек. В Павлограде российский террор унес жизни одного человека, сообщил Зеленский.

Ракетный удар 23 января

Напомним, российская армия ночью и утром 23 января нанесла удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Силам ПВО удалось уничтожить 21 из 41 ракеты.

Под ударом оказались Киев, Харьков, Павлоград и другие города. Известно о пострадавших и погибших, в городах зафиксированы пожары и разрушения.

Детальнее о последствиях ракетной атаки РФ - в материале РБК-Украина.

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