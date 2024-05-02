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Зеленский назвал количество выпущенных по Украине ракет, "Шахедов" и КАБов за апрель

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В течение апреля Российская Федерация применила против Украины сотни разных ракет и тысячи управляемых авиабомб (КАБ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

По словам президент, в течение апреля враг применил: 

  • более 300 ракет различных типов; 
  • почти 300 "Шахедов"; 
  • более 3,2 тысячи КАБов. 

Он добавил, что Сумская, Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Донецкая области, а также Николаев и Херсон каждую ночь страдают от подлого террора врага. Тысячи жизней удалось спасти благодаря помощи союзников, которые поддержали воздушный щит Украины, а также усилили санкционное давление против военной машины врага. 

"Но много жизней, к сожалению, забраны этими ударами. И только силой можно остановить этот террор. Силой нашего народа, силой единства мира, силой давления на Россию, силой систем ПВО, которые предоставляются Украине, силой наших воинов, которые удерживают линию фронта", - добавил Зеленский. 

 

Фото: Зеленский назвал количество выпущенных по Украине ракет, "Шахедов" и КАБов за апрель (t.me/V_Zelenskiy_official)

Производство ракет в России

Согласно данным разведки, на вооружении Российской Федерации:

  • около 40 единиц 3М22 "Циркон". Ежемесячно враг производит еще около 10 единиц;
  • около 400 единиц "Оникс"/"Оникс-М". Ежемесячно также производится до 10 единиц;
  • около 270 "Калибров". Враг производит до 40 единиц ежемесячно;
  • около 45 единиц Х-69. Темпы производства составляют до 3 единиц в месяц.

Долгий период Россия не применяла против Украины "Калибры", поскольку пополняла свои запасы. В последний раз эти ракеты террористы использовали при обстреле 27 апреля.

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