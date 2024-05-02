В течение апреля Российская Федерация применила против Украины сотни разных ракет и тысячи управляемых авиабомб (КАБ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.
По словам президент, в течение апреля враг применил:
Он добавил, что Сумская, Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Донецкая области, а также Николаев и Херсон каждую ночь страдают от подлого террора врага. Тысячи жизней удалось спасти благодаря помощи союзников, которые поддержали воздушный щит Украины, а также усилили санкционное давление против военной машины врага.
"Но много жизней, к сожалению, забраны этими ударами. И только силой можно остановить этот террор. Силой нашего народа, силой единства мира, силой давления на Россию, силой систем ПВО, которые предоставляются Украине, силой наших воинов, которые удерживают линию фронта", - добавил Зеленский.
Фото: Зеленский назвал количество выпущенных по Украине ракет, "Шахедов" и КАБов за апрель (t.me/V_Zelenskiy_official)
Согласно данным разведки, на вооружении Российской Федерации:
Долгий период Россия не применяла против Украины "Калибры", поскольку пополняла свои запасы. В последний раз эти ракеты террористы использовали при обстреле 27 апреля.
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