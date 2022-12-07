Зеленский назвал количество населенных пунктов, которые освободили с начала вторжения РФ

"24 февраля Россия начала против нас тотальную войну. И это война на выживание. Сотни наших городов и сел просто сожжены дотла из-за российских ударов", - заявил Зеленский.

По словам президента, 1888 населенных пунктов ВСУ уже удалось освободить от оккупации. Однако еще почти столько украинских городов и сел остаются под контролем России.

"Это значит, что сейчас на поле боя в Украине решается судьба миллионов людей. Миллионы, которые могут быть спасены", - добавил президент.

Зеленский объяснил, что Украина не имеет права оставить ни одного человека в российской оккупации. Также нельзя оставлять украинцев в российских фильтрационных лагерях, где пропали без вести тысячи, на российской территории, куда были силой депортированы сотни тысяч украинцев. Однако глава государства уверяет, что Украина сможет их освободить и в этом наша надежда.