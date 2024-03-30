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Зеленский назвал главную цель нынешних российских ударов по Украине

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты своими комбинированными воздушными ударами по территории Украины сейчас пытаются нанести как можно больше разрушений энергетическому сектору страны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на обращение президента Владимира Зеленского вечером 30 марта.

"Российские террористы сейчас нацелены именно на такие подлые удары - на энергетическое обескровление Украины", - заявил глава государства.

Он отметил, что украинская сторона уже дала "все необходимые сигналы" странам-партнерам, и все конкретные запросы о помощи по усилению нашей противовоздушной обороны.

"Каждому, кто владеет нужными системами ПВО, всем, у кого есть необходимые ракеты. Америка, Европа, другие наши партнеры - каждый знает, в чем нуждаемся, каждый знает, насколько это важно именно сейчас помочь нам защититься от этих ударов, именно в это время", - сказал Зеленский.

Президент также выразил благодарность тем руководителям государств и правительств, чье "лидерство именно сейчас проявляется, кто действительно выполняет наши договоренности и сдерживает слово".

Российские массированные удары по Украине

Отметим, российские оккупанты в последнее время усилили массированные удары по территории Украины. Враг активно применяет беспилотники и ракеты различных типов. Так, например, только в ночь на 22 марта россияне атаковали Украину 151 средством воздушного нападения. Тогда же враг обстрелял объекты энергетики в результате чего в ряде городов ввели аварийные отключения.

Также сообщалось, что 29 марта враг выпустил 60 дронов-камикадзе и 39 ракет, которые также были нацелены на энергетику Украины. Террористы атаковали три ТЭС, в результате чего было серьезно повреждено оборудование.

Сегодня "Укрэнерго" поручило операторам применить графики отключений света в нескольких областях Украины.

По словам заместителя министра энергетики Светланы Гринчук, сейчас о блэкаутах в Украине речь не идет, однако дальнейшая ситуация зависит от планов врага.

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