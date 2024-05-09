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Зеленский назвал главные темы Саммита мира в Швейцарии

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

На Саммите мира в Швейцарии страны-участницы будут рассматривать ряд основных вопросов, касающихся войны в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Мецолой в Киеве

По словам Зеленского, одним из ключевых вопросов будет возможность возвращения пленных в формате "всех на всех", речь не только о военных, но и гражданских украинцах, незаконно удерживаемых Россией. Также будут рассмотрены вопросы ядерной и продовольственной безопасности.

"Мы сможем сделать первые шаги по аспекту обмена "всех на всех", в возвращении наших детей домой, депортированных украинцев. И важный момент ядерной безопасности и продовольственной безопасности", - сказал он.

В то же время, президент Украины считает, что те страны, которые хотят мира, будут присутствовать на саммите в Швейцарии. Он также отметил, что российский диктатор Владимир Путин необходимо "поставить на место", поскольку он не остановится в Украине.

"Как мы можем это сделать? На поле боя этого мало. Россия – большая территория. Они будут давить на своих людей, хотят те воевать или не хотят", – сказал Зеленский.

Глобальный саммит мира

В июне этого года в Швейцарии будет проведен Глобальный саммит мира. На нем планируют рассмотреть вопрос украинской формулы мира, идея которой была предложена президентом Владимиром Зеленским еще в 2022 году.

Уже известно, что на Саммит были приглашены представители более 100 стран. Но Россия в этот раз не будет. Возможно, Кремль сможет направить своих представителей на следующие заседания.

Подробно о том, какие страны примут участие в саммите и кого пригласили, - читайте в материале РБК-Украина.

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