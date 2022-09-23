ua ru
Пт, 23 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский назвал главные риски нахождения россиян на Запорожской АЭС

Новина українською →
Киев, Пятница 23 сентября 2022 15:52
Зеленский назвал главные риски нахождения россиян на Запорожской АЭС Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты, находясь на Запорожской АЭС, создают угрозу для Украины, Европы и мира в целом. Действия россиян могут привести к ядерной катастрофе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью Ouest-France.

Глава государства отметил, что украинский персонал на станции находятся в заложниках. По словам президента, на территории ЗАЭС пребывают около 500 оккупантов. Однако у россиян нет достаточного опыта для управления станцией.

Зеленский также заявил, что Россия хочет лишить южные области Украины электроэнергии, а также нарушить работу европейской электросети. Но самый главный риск - это ядерная авария.

"В Чернобыле взорвался реактор. В Запорожье шесть реакторов", - напомнил президент.

Зеленский добавил, что пока ситуация на Запорожской АЭС контролируемая, что подтвердила миссия МАГАТЭ.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что мировое сообщество должно не позволить Путину применить ядерное оружие против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Запорожская АЭС
NEWS
Зеленский считает, что мир не позволит Путину применить ядерное оружие
Зеленский считает, что мир не позволит Путину применить ядерное оружие
DAILY
Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие
Юлия Акимовакорреспондент Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие