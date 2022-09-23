Зеленский назвал главные риски нахождения россиян на Запорожской АЭС

Российские оккупанты, находясь на Запорожской АЭС, создают угрозу для Украины, Европы и мира в целом. Действия россиян могут привести к ядерной катастрофе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью Ouest-France .

Глава государства отметил, что украинский персонал на станции находятся в заложниках. По словам президента, на территории ЗАЭС пребывают около 500 оккупантов. Однако у россиян нет достаточного опыта для управления станцией.

Зеленский также заявил, что Россия хочет лишить южные области Украины электроэнергии, а также нарушить работу европейской электросети. Но самый главный риск - это ядерная авария.

"В Чернобыле взорвался реактор. В Запорожье шесть реакторов", - напомнил президент.

Зеленский добавил, что пока ситуация на Запорожской АЭС контролируемая, что подтвердила миссия МАГАТЭ.