Зеленский назвал единственный путь возвращения части оккупированных территорий
Для Украины мир станет справедливым тогда, когда все захваченные Россией территории вернутся из-под оккупации.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с руководителями территориальных общин Черниговской области.
"Другие геополитические вещи - это непризнание любых территорий, которые оккупировала Россия, русскими. Это украинские территории в любом случае. Это для нас одна из главных красных линий", - сказал президент.
По его мнению, справедливый мир наступит тогда, когда Украина вернет все оккупированные Россией территории. Речь и о том, что некоторые придется возвращать дипломатическим путем.
"Если можно найти компромисс, чтобы возвращение этих территорий состоялось со временем дипломатическим путем, я думаю, что, наверное, по некоторым территориям это будет единственный путь... Поэтому мы будем делать все, чтобы восстановление территориальной целостности Украины состоялось", - отметил Зеленский.
Мирные переговоры
В марте Соединенные Штаты Америки провели ряд встреч с делегациями Украины и России относительно того, чтобы ввести перемирие.
Украина сразу согласилась на это предложение. По результатам нескольких раундов переговоров были опубликованы совместные заявления Украины и Штатов о том, о чем было договорено.
Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.
Россия также представила свою версию итогового заявления. Однако в ней указаны условия языка для перемирия с Украиной на море. Более того, российский диктатор Владимир Путин сначала заявил, что якобы поддерживает предложение США.
Однако заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков вовсе отверг мирные инициативы США.
Также ранее Зеленский рассказывал, что США обсуждают с РФ вопрос территорий во время переговоров об окончании войны.
"Я думаю, что американская сторона говорит с россиянами о территориях. Нас беспокоит, чтобы США имели влияние на Россию, а не наоборот... Это понятно, что вопрос территорий они поднимают. А с нами никаких договоренностей по территориям не было. Они знают, что это больной вопрос", - отметил президент.
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