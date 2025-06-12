Зеленский назвал действенный способ принудить Россию к миру

"Нам следует быть реалистами в отношении тех, кто принес войну в Европу. Россию нельзя склонить к миру уговорами. Но есть формы давления, способные навредить тем, кто за этим стоит. Я прошу вас поддержать серьезное усиление санкций против России", - отметил президент.

По его словам, целью должно быть значительное сокращение нефтяных доходов и финансовых возможностей России.

Нефть по 30 долларов

"Если российская нефть будет продаваться не дороже 30 долларов за баррель, то Москва вдруг зазвучит миролюбиво. И мы должны перекрыть все лазейки, которые позволяют финансировать российский федеральный бюджет", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что на самом деле Россию не волнуют человеческие потери. "Что их действительно беспокоит, так это жесткие санкции, особенно против российской нефти, в частности новое ограничение цены. Это то, что действительно представляет для них угрозу, ведь это может перекрыть финансирование войны и заставить их искать мира", - отметил он.

По его мнению, Кремль беспокоят санкции против банковского сектора, политическая изоляция, когда Москву не приглашают на международные форумы, а также новые совместные оборонные усилия Украины и партнеров в Европе и во всем мире.

"Россию волнуют деньги, так называемый престиж во внешней политике и наше сопротивление. Но они не переживают из-за жизни миллиона своих людей", - добавил президент.

Зеленский призвал смотреть на это не просто как на еще один факт о диктаторских режимах, таких как Россия, Северная Корея или Иран, "а как на вызов безопасности для всех нас".