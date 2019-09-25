Зеленський назвав телефонну розмову з Трампом "нормальною"

Президент України Володимир Зеленський назвав телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом нормальною. Про це повідомив Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, передає РБК-Україна.

Під час зустрічі Зеленський повідомив, що з боку Трампа не було ніякого тиску.

"Ви вже прочитали всі. Ми демократично і відкрито провели бесіду. Ми обговорювали багато предметів. І ви знаєте, що ніякого тиску не чинилося. Це можна побачити і в опублікованій стенограмі нашої розмови", - повідомив Зеленський.

Також Зеленський заявив, що не проводив ні з ким розмови щодо можливого відновлення справи проти Байдена.

"Я не можу впливати на органи розслідування. Я нікому не дзвонив, ні на кого не тиснув. Я не просив нового генерального прокурора щодо проведення такого розслідування", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, в ніч на 25 вересня у США розпочали процедуру імпічменту щодо Дональда Трампа. Причиною цього став телефонний розмова між Зеленським і Трампом, в якому президент США нібито чинив тиск на українського президента у зв'язку зі справою Байдена.