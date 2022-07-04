Не суто військова тактика. Зеленський розповів, чому Росія руйнує міста України

Російська Федерація завдає ракетних і артилерійських ударів по українських містах не тільки у зв'язку зі своєю військовою тактикою. Противник намагається знищити простір для життя.

Зокрема, він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росія знищила понад 2 100 об'єктів освітньої сфери та майже 800 об'єктів медичної інфраструктури. На його думку, країна-терорист намагається довести нібито нездатність демократичної системи і європейського вибору українського народу забезпечити життя.

"Подивіться на системне руйнування російської армії житлових кварталів наших міст і постійний ракетний терор. Для чого вони це роблять? Це ж не суто військова тактика. Кожна людина має простір свого будинку, і це не тільки окрема квартира або будиночок, це частина міста або сільської місцевості, де людина спілкується, працює, любить і їздить до батьків. Саме для цього російські окупанти розстрілюють з танків житлові будинки або накривають міські квартали артилерією, саме для цього вони направляють ракети на будинки, щоб знищити весь цей простір життя. Щоб вбити в людях почуття дому", - підкреслив Зеленський.

Він також додав, що понад 12 млн українців вже стали вимушеними переселенцями. І є ймовірність того, що після руйнівних ударів по Україні багатьом складно буде повернути почуття рідного дому, навіть якщо у них буде куди повертатися.