Зеленський назвав загрозою для України "справжню союзну державу" Росії та Білорусі

Створення Союзної держави Білорусі та Росії становить небезпеку для України. У разі фактичного об'єднання країни можуть інтегрувати оборонне співробітництво і чинити серйозний тиск.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Ми спостерігаємо за тим, як Росія і Білорусь наполегливо співпрацюють один з одним. Вони можуть включити туди оборону, і тоді ці країни зможуть чинити на нас серйозний тиск", - сказав Зеленський.
Він уточнив, що створення "справжньої союзної держави" між Білоруссю і Росією - це справжня небезпека для України.
Нагадаємо, 28 травня білоруський президент Олександр Лукашенко провів в Сочі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. На зустрічі обговорювалося, в тому числі створення між країнами союзної держави.
До цього Лукашенко заявляв, що Білорусь і Росія можуть завершити створення Союзної держави вже восени 2021 року.
Відзначимо, естонська розвідка попереджала Україну про загрозу нападу російських військ з території Білорусі.