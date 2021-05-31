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Зеленський назвав загрозою для України "справжню союзну державу" Росії та Білорусі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Створення Союзної держави Білорусі та Росії становить небезпеку для України. У разі фактичного об'єднання країни можуть інтегрувати оборонне співробітництво і чинити серйозний тиск.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Ми спостерігаємо за тим, як Росія і Білорусь наполегливо співпрацюють один з одним. Вони можуть включити туди оборону, і тоді ці країни зможуть чинити на нас серйозний тиск", - сказав Зеленський.

Він уточнив, що створення "справжньої союзної держави" між Білоруссю і Росією - це справжня небезпека для України.

Нагадаємо, 28 травня білоруський президент Олександр Лукашенко провів в Сочі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. На зустрічі обговорювалося, в тому числі створення між країнами союзної держави.

До цього Лукашенко заявляв, що Білорусь і Росія можуть завершити створення Союзної держави вже восени 2021 року.

Відзначимо, естонська розвідка попереджала Україну про загрозу нападу російських військ з території Білорусі.

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