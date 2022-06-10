Зеленський назвав три пріоритети для відновлення економіки України

Глава держави зазначив, що українці мають звикати до того, що в суспільстві "можуть бути тільки дві частини": ті, хто захищає нашу незалежність, і ті, хто працює.

Зеленський і уряд виділили три рівні дій для відновлення економіки:

програма спеціальних грантів для підтримки малого та середнього бізнесу. Те, що зараз може забезпечувати нові робочі місця і нову податкову базу.

розвиток нашого сектору безпеки у всіх його аспектах. І зараз, і в майбутньому. Це також питання про робочі місця, питання про професійність, про технологічність. Сектор безпеки в Україні має стати зовсім іншим, ніж всі ці 30 років. Від державного кордону і до кожної вулиці, до кожної школи, до кожного об'єкта інфраструктури - безпека має бути повністю.

промислове відновлення і залучення інвестицій в державу. Локалізація, індустріальні парки, підтримка державного замовлення, залучення сучасних технологій в Україні.

За його словами, зараз готуються відповідні державні програми за цими напрямками.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ реальний ВВП України може скоротитися менш ніж на третину у 2022 році.

Раніше повідомлялося, що видатки бюджету збільшать майже на 300 млрд гривень. Кошти підуть на потреби оборони, пенсії та виплати переселенцям.

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