Зеленський назвав три пріоритети для відновлення економіки України

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з урядом. На ньому обговорили три пріоритети відновлення економіки, в тому числі підтримку бізнесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.
Глава держави зазначив, що українці мають звикати до того, що в суспільстві "можуть бути тільки дві частини": ті, хто захищає нашу незалежність, і ті, хто працює.
Зеленський і уряд виділили три рівні дій для відновлення економіки:
За його словами, зараз готуються відповідні державні програми за цими напрямками.
Нагадаємо, за прогнозом НБУ реальний ВВП України може скоротитися менш ніж на третину у 2022 році.
Раніше повідомлялося, що видатки бюджету збільшать майже на 300 млрд гривень. Кошти підуть на потреби оборони, пенсії та виплати переселенцям.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.