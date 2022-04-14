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НБУ прогнозує падіння економіки України у 2022 році не менш ніж на третину

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Україна, Четвер 14 квітня 2022 14:23
НБУ прогнозує падіння економіки України у 2022 році не менш ніж на третину Фото: НБУ прогнозує падіння ВВП України на третину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк прогнозує, що через війну реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2022 році суттєво впаде. Економічні втрати залежатимуть від тривалості бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"За оцінками Національного банку, економіка поступово відновлюватиметься, однак реальний ВВП може скоротитися не менш ніж на третину у 2022 році", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, скорочення ВВП України очікується за усіма складовими. Зокрема, приватне споживання знизиться, зважаючи на вимушений виїзд багатьох громадян з країни, зростання рівня безробіття, зменшення доходів та економію на другорядних витратах. Через суттєву невизначеність та високі ризики значно скоротиться й інвестиційна активність.

Зниження споживання та інвестицій зі свого боку може зумовити скорочення імпорту, якщо порівняти з довоєнним періодом. Проте значних втрат зазнає й експорт товарів через зупинку підприємств, зменшення посівних площ та неможливість ефективного проведення сільськогосподарських робіт через воєнні дії, блокаду морських портів, проблеми з постачанням пального та добрив. Водночас очікується збільшення складських запасів продукції, які підприємства намагатимуться експортувати пізніше, додали в НБУ.

"Остаточна оцінка втрат економіки від повномасштабної агресії Росії проти України насамперед залежатиме від тривалості воєнних дій. Запорукою швидкого відновлення України є подальше проведення структурних реформ, залучення масштабної міжнародної підтримки та інтеграція в Європейський союз", - йдеться в повідомленні.

У НБУ також вирішили залишити облікову ставку на рівні 10%, оскільки за поточних умов вплив облікової ставки на функціонування грошово-кредитного та валютного ринків є - обмеженим. "Зважаючи на це, вона й надалі залишатиметься незмінною - на рівні 10% - до відновлення дієвості каналів монетарної трансмісії", - додали в НБУ.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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