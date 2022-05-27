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Оборона, пенсії, виплати переселенцям: видатки бюджету збільшать майже на 300 млрд гривень

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Україна, П'ятниця 27 травня 2022 12:30
Оборона, пенсії, виплати переселенцям: видатки бюджету збільшать майже на 300 млрд гривень Фото: у Раді хочуть збільшити видатки державного бюджету на 2022 рік на 287 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді зареєстрований проект змін до закону про державний бюджет України на 2022 року. Видатки загального фонду пропонується збільшити на 287 млрд гривень за рахунок додаткових зовнішніх запозичень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект №7413 поданий великою групою депутатів на чолі з головою бюджетного комітету Юрієм Арістовим.

Зокрема передбачається збільшити видатки на:

  • національну безпеку та оборону - 247,8 млрд гривень;
  • поповнення резервного фонду - 1,5 млрд гривень;
  • надання допомоги в рамках програми єПідтримка - 5,8 млрд гривень;
  • фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду - 20,0 млрд гривень;
  • надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг - 12,5 млрд гривень.

Нагадаємо, Національний банк України очікує, бюджет почне отримувати багатомільярдну допомогу вже в червні. США нададуть 8 млрд доларів, Європейський союз - 9 млрд євро.

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