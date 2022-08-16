Зеленський назвав спосіб, який змусить Путіна закінчити війну в Україні

Заборона на в'їзд росіянам до країн Євросоюзу може сприяти тому, що президент РФ Володимир Путін припинить військову агресію в Україні. Такі санкції дадуть результат уже через рік.

"Що це нам дає? Це єдиний спосіб вплинути на Путіна. Тому що ця людина не має іншого страху, крім страху за своє життя. І її життя залежить від того, загрожує йому його внутрішнє населення чи ні. Більше їй нічого не загрожує. Так воно і є. Тому, коли його населення тиснутиме на його рішення, тоді будуть і результати. І війна закінчиться", - сказав він.

За словами президента, результат після запровадження такого обмеження, якщо на нього вирішитись, можна побачити вже зовсім скоро.

"Це дуже зрозумілі санкції, вони дуже прості. Справа не в грошах, не в газі чи трубах і не в тому, що взимку у німців не буде тепла. Просто закрий кордони на рік і побачиш результат", - додав Зеленський.