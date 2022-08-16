Зеленський назвав спосіб, який змусить Путіна закінчити війну в Україні

Заборона на в'їзд росіянам до країн Євросоюзу може сприяти тому, що президент РФ Володимир Путін припинить військову агресію в Україні. Такі санкції дадуть результат уже через рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського виданню The Washington Post.
"Що це нам дає? Це єдиний спосіб вплинути на Путіна. Тому що ця людина не має іншого страху, крім страху за своє життя. І її життя залежить від того, загрожує йому його внутрішнє населення чи ні. Більше їй нічого не загрожує. Так воно і є. Тому, коли його населення тиснутиме на його рішення, тоді будуть і результати. І війна закінчиться", - сказав він.
За словами президента, результат після запровадження такого обмеження, якщо на нього вирішитись, можна побачити вже зовсім скоро.
"Це дуже зрозумілі санкції, вони дуже прості. Справа не в грошах, не в газі чи трубах і не в тому, що взимку у німців не буде тепла. Просто закрий кордони на рік і побачиш результат", - додав Зеленський.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський заявив лідерам "Великої сімки", що хоче, щоб повномасштабна війна Росії проти України завершилася до кінця року до настання зими.
Раніше Зеленський заявив, що якби Росія справді хотіла припинення війни, то не стягувала б зараз резерви на український південь та не плодила б на українській території масові могили вбитих невинних людей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.