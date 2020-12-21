Зеленський назвав найважливіші досягнення року

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Початок земельної реформи та активної розбудови інфраструктури по всій країні президент Володимир Зеленський назвав важливими досягненнями року.

Про це він заявив в інтерв’ю The New York Times, опублікованому на сайті президента.

За словами глави держави, земельна реформа стартувала в Україні вперше за 28 років, а відповідний законопроект є основним серед ухвалених.

Зокрема, цього року зроблено 4 тисячі кілометрів доріг - більше, ніж за попередні 10 років. Будівництво інфраструктури під час пандемії, пояснив президент, дозволяє надавати українцям своєчасну швидку медичну допомогу та в екстрених випадках зберігати велику кількість життів.

"Зараз люди побачили, що наші швидкі почали добиратися до хворих швидко. Наші МНС (пожежні машини) почали доїжджати швидше. А в нас, на жаль, таке було - на сході України була велика пожежа, й траплялися випадки, коли не могли дістатися. А зараз не за добу можна доїхати, а з'явилася можливість добиратися за хвилини. Коли гасили пожежі, ми зберегли величезну кількість життів", - пояснив Володимир Зеленський.

Значна частина коштів, які йшли на інфраструктуру, перенаправили на медицину. Зокрема, на доплати лікарям - сьогодні вони отримують 300% своєї заробітної плати.

У найближчі 4-5 років глава держави сподівається збудувати в Україні всі інфраструктурні вузли. Особливу увагу приділятимуть налагодженню транспортного сполучення з тимчасово окупованими територіями Донбасу та Криму. Нині туди вже можуть дістатися гуманітарні вантажі з України та від Червоного Хреста. А громадяни мають змогу отримати якісні послуги.

"Там ми просто побудували мости, відкривали КПВВ - контрольно-пропускні пункти, цього не було. Те саме зробили на території, що прилягає до окупованого росіянами півострова Крим. Там теж відкрили сучасні КПВВ, люди приїжджають, вони можуть там отримати всі адміністративні, фінансові послуги, відпочити, прийняти душ", - додав президент.

Серед важливих реформ Зеленський виділив також фактично завершену реформу Генеральної прокуратури та запуск Вищого антикорупційного суду.

У наступному році президент анонсував старт реформи Служби безпеки України та глобальної судової реформи. За його словами, вже підготовлено низку законів, окреслено етапи впровадження цих реформ.

Говорячи про монобільшість, президент зазначив, що великі фінансові групи намагаються впливати на всіх депутатів усіх партій, щоб гальмувати реформи президентської команди. Проте більшість "Слуги народу" зберігається, і це доводять проголосовані закони.

"Дійсно, нікому не вигідна більшість партії "Слуга народу". Але відповідь проста: закони голосуються, і результат - на табло. Сьогодні ми можемо дивитися на результат: закони голосуються. Справді, це набагато складніше, ніж було спочатку. Але ви повинні розуміти, що занадто багато інтересантів, щоб гальмувати реформи, які хоче робити президент з партією", - сказав глава держави.

Співпрацювати з п'ятим президентом Володимир Зеленський не готовий, бо Петро Порошенко, на його думку, залишається олігархом. Втім, "Слуга народу" може співпрацювати з "Європейською солідарністю" для прийняття важливих законів.

Стратегічними партнерами України Зеленський назвав ЄС, НАТО та США. Вони підтримують Україну і в санкційній політиці проти російської агресії на Донбасі.

"Що ж до мене особисто, то моя позиція зрозуміла й пряма: ми, звичайно ж, хочемо бути незалежною, сильною країною. Звичайно ж, ми хочемо бачити себе в межах Європейської спільноти, всередині ЄС. Звичайно ж, ми вдячні США, які нас підтримують, це наш стратегічний партнер. Ми стали партнером з розширеними можливостями НАТО. Це дії, не слова. І великі дії, тому вони ведуть до результату", - наголосив Зеленський.

Зеленський також відзначив важливість кроків, які Україна зробила в рамках домовленостей у Нормандському форматі. Так, завдяки встановленому в липні режиму тиші, в десятки разів зменшилася кількість загиблих і поранених.

Президент наголосив, що Україна не змінюватиме зовнішньополітичний курс на вимогу Москви. Проте не виключено, що Київ може піти на компроміси задля вирішення ситуації на Донбасі.

"Ми хочемо, щоб на місцях у людей було більше повноважень, більше вибору, щоб вони розпоряджалися грошима, а не отримували від центральної влади завдання, що постійно спускаються. Ми це й так робимо. Якщо захочемо в цьому напрямку Донбасу більше преференцій, ось такі компроміси можуть бути - це нормальні компроміси, без компромісів війна не закінчиться, я це розумію", - пояснив глава держави.

У подальшому процесі реінтеграції Донбасу та переговорах для досягнення миру Президент сподівається на підтримку США та нового президента Джо Байдена. Без США, вважає Зеленський, не обійтися і в питанні Криму. Бо наразі його деокупація не перебуває на порядку денному Нормандського формату та Мінських угод.

"Зараз ми створюємо "Кримську платформу" і, звісно, хотіли б у ній бачити ті країни, які будуть ключовими гравцями, ключовими гарантами повернення та деокупації Криму. Повернення Криму і нашої територіальної цілісності. І США могли б бути лідером у цьому напрямку", - заявив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало що президент Володимир Зеленський анонсував, що наступного року Україна почне реалізацію глобальної реформи судової системи. За його словами, зараз Україна "воює" з деякими суддями Конституційного суду.