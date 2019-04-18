Зеленський назвав Путіна ворогом

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський вважає, що російський президент Володимир Путін є ворогом для нього. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна.

Зокрема, на питання РБК-Україна про те, чи є Путін особисто для нього ворогом, Зеленський відповів: "Звичайно". Він також виключив прийняття закону, який би гарантував амністію для бойовиків самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік".

Нагадаємо, після публікації результатів екзит-полів за підсумками першого туру виборів у Зеленського задали питання про те, що він запитає при можливій зустрічі з Путіним.

"Якщо зустрінуся з паном Путіним, я йому скажу: "Ну, нарешті ви повернули наші території. Скільки готові ще компенсувати грошей за те, що ви відібрали наші території і допомагали людям, які допомагали ескалації Криму та Донбасу?", - зауважив Зеленський.

У відповідь прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив про готовність російської сторони пояснити кандидату, що Москва "не окупує жодні території".

"Невизнані "республіки" Донбасу відкинуті самою Україною... Згадку Криму у цьому контексті вважаємо неприпустимою", - підкреслив він і додав, що тема Криму "закрита раз і назавжди".

Пізніше він також зазначив, що Володимир Путін готовий до переговорів з українською владою після виборів президента.