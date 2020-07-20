Зеленський назвав головні задачі нового голови НБУ

Перед головою Національного банку України Кирилом Шевченком стоїть задача збереження незалежності НБУ. Водночас від голови НБУ потрібні якості

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час представлення голови НБУ співробітникам центробанку.

Президент нагадав, що підтримує тези про незалежність голови НБУ.

Водночас, за його словами, новий керівник НБУ повинен мати якості: професійність, мужність та відповідальності.

"Очолити Національний банк під час непростої фінансової кризи може тільки смілива та впевнена в собі людина", - сказав він.

"Найперше, НБУ має бути стовпом макроекономічної стабільності. А його монетарна політика має підтримувати таку стабільність. Як незалежний регулятор НБУ має працювати на довгострокове економічне зростання в умовах стабільної нацвалюти", - сказав Зеленський.

За його словами, також перед главою НБУ стоїть завдання по мінімізації впливу коронакризи на економіку.

"На пришвидчення виходу з цієї кризи. Не менш важливо запровадити системні рішення, які нарешті забезпечать дві довгоочікуванні речі, це реальні кредити для українського бізнесу та доступне іпотечне кредитування для всіх наших громадян", - додав президент.

Нагадаємо, Верховна рада 16 липня призначила головою НБУ Кирила Шевченка.

У своєму виступі з трибуни парламенту Шевченко заявив, що буде дотримуватися політики макроекономічної стабільності.

При цьому він озвучив плани змінити політику інфляційного таргетування з метою стимулювання економіки.

Відзначимо, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, після відставки Якова Смолія з посади голова Національного банку в нинішній команді залишаються колишні "червоні лінії".

Зокрема, керівництво НБУ може піти, якщо влада запустить так званий друкарський верстат або поверне банки попереднім власникам.