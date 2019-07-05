Президент України Володимир Зеленський назвав першочергові завдання на Донбасі. Про це він написав у своєму Twitter.

За його словами, найболючіше питання - це відновлення доріг.

"Наші першочергові завдання на Донбасі - це нормальне водопостачання, якість питної води, відновлення Краматорського аеропорту, погашення боргів шахтарям, лікарні і найболючіше – дороги", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність на законодавчому рівні не допустити відключення води на Донбасі. Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив забезпечити безперебійне водопостачання на Донбасі, надавши КП "Вода Донбасу" статус "захищеного споживача електроенергії".

Відзначимо також, анонсувалося, що Рада національної безпеки і оборони збереться у терміновому порядку для врегулювання питання водопостачання міст Донбасу, які відключені від води через борги за електроенергію КП "Вода Донбасу".

Як писало РБК-Україна, в п'ятницю Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю двох українських військових на Донбасі.