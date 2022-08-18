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Зеленський назвав напрямки, на яких тривають найважчі бої

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua/)
Автор: Олег Васьків

Нині найважчі бої тривають одразу на декілької напрямках. Мовиться про Авдійський та Бахмутський, а також Харківську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Авдіївський напрямок, Бахмутський, Харківська область, деякі інші напрямки - там зараз найважчі бойові дії", - сказав глава держави.

Водночас він зазначив, що у Запорізькій області, в деяких районах півдня росіяни намагаються покращити своє становище, але стратегічно це безнадійно для них.

"Українські воїни крок за кроком знищуватимуть потенціал окупантів, і настане день, коли ворог згине і на Запоріжжі, і на півдні, і на сході країни, і в Криму. Окупанти згинуть, як роса на сонці, і наша оборона є й буде цим сонцем", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що за даними Генштабу окупанти просунулися біля Авдіївки, а ЗСУ відкинули ворога на півдні.

Також, розвідка повідомляє про переміщення російських літаків через нещодавні вибухи у Криму.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України