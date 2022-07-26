Зеленський назвав конгресменам критичні терміни звільнення України, - Politico

Україна має повернути території, захоплені Росією, впродовж наступних 3-6 тижнів, перш ніж зробити це стане набагато важче.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За словами голови Комітету збройних сил Палати представників США Адама Сміта, що відвідував Київ та зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, українські офіційні особи заявили, що хочуть досягти мирної угоди з росіянами, але спочатку вони повинні відвоювати землі, які захопили окупанти.
"Наступні три-шість тижнів є вирішальними", - сказав він, передаючи головний меседж, який почув від Зеленського та інших.
Він зазначив, що цей період є важливим, адже зима з більш низькими температурами та жорстокими умовами сповільнять бойові дії до жорстокої війни на виснаження.
Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що війна в Україні, яку розв'язала Росія, знаходиться на вирішальній стадії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.