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Зеленський назвав конгресменам критичні терміни звільнення України, - Politico

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна має повернути території, захоплені Росією, впродовж наступних 3-6 тижнів, перш ніж зробити це стане набагато важче.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами голови Комітету збройних сил Палати представників США Адама Сміта, що відвідував Київ та зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, українські офіційні особи заявили, що хочуть досягти мирної угоди з росіянами, але спочатку вони повинні відвоювати землі, які захопили окупанти.

"Наступні три-шість тижнів є вирішальними", - сказав він, передаючи головний меседж, який почув від Зеленського та інших.

Він зазначив, що цей період є важливим, адже зима з більш низькими температурами та жорстокими умовами сповільнять бойові дії до жорстокої війни на виснаження.

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що війна в Україні, яку розв'язала Росія, знаходиться на вирішальній стадії.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України