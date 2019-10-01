Зеленський призначив уповноваженого з земельних питань

Відповідний указ був оприлюднений 1 жовтня
Президент України Володимир Зеленський призначив Романа Лещенко уповноваженим з земельних питань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Офісу президента.
Відповідний указ був оприлюднений 1 жовтня.
"Призначити Лещенко Романа Миколайовича Уповноваженим Президента України з земельних питань (поза штатом)", - йдеться в указі №727/2019.
Зазначимо, Роман Лещенко закінчив юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, має ступінь доктора філософії в галузі права. З 2013 року викладає в університеті ім. Шевченка. Є депутатом Жашківської районної ради.
Крім того, Володимир Зеленський виступає проти дозволу купівлі землі іноземцями. Зеленський раніше запропонував провести широке публічне обговорення моделі ринку землі в Україні, оскільки це питання є дуже чутливим.