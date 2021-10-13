Зеленський призначив уповноваженого з прав захисників України

Президент України Володимир Зеленський заснував посаду уповноваженого з прав захисників України. На цю посаду призначена радник офісу президента Альона Вербицька.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.
"Призначити Альону Вербицьку радником - уповноваженим президента України з питань забезпечення прав захисників", - йдеться в повідомленні.
Відзначимо, Вербицька також є головною Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України.
Нагадаємо, цього тижня у зв'язку з Днем захисників та захисниць України, який відзначається 14 жовтня, будуть чотири вихідні дні поспіль, але один день треба буде відпрацювати.
Зокрема, Україні буде чотири вихідні дні поспіль - з 14 по 17 жовтня. Але наступного тижня субота, 23 жовтня, буде робочою.