Зеленський призначив спецпредставника по Близькому Сходу та Африці: хто ним став
Субх Максим Алійович став першим спецпредставником України по Близькому Сходу та Африці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента України Володимира Зеленського.
"Призначити Субха Максима Алійовича спеціальним представником України по Близькому Сходу і Африці", - сказано в указі.
Варто зауважити, що однією з головних цілей нового спецпредставника стане розширення дипломатичної взаємодії між Україною та країнами Африки.
При цьому до кінця року планується перше в історії України регіональне турне міністра закордонних справ Дмитра Кулеби по державах Субсахарської Африки.
Нагадаємо, раніше президент Сенегалу і голова Африканського Союзу Макі Салл закликав ЄС скасувати частину санкцій проти Росії через загрозу голоду в африканських країнах.
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