Зеленський призначив спецпредставника по Близькому Сходу та Африці: хто ним став

Субх Максим Алійович став першим спецпредставником України по Близькому Сходу та Африці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента України Володимира Зеленського.

"Призначити Субха Максима Алійовича спеціальним представником України по Близькому Сходу і Африці", - сказано в указі. Варто зауважити, що однією з головних цілей нового спецпредставника стане розширення дипломатичної взаємодії між Україною та країнами Африки. При цьому до кінця року планується перше в історії України регіональне турне міністра закордонних справ Дмитра Кулеби по державах Субсахарської Африки.