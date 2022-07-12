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Зеленський призначив спецпредставника по Близькому Сходу та Африці: хто ним став

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Київ, Вівторок 12 липня 2022 20:23
Зеленський призначив спецпредставника по Близькому Сходу та Африці: хто ним став Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Субх Максим Алійович став першим спецпредставником України по Близькому Сходу та Африці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента України Володимира Зеленського.

"Призначити Субха Максима Алійовича спеціальним представником України по Близькому Сходу і Африці", - сказано в указі.

Варто зауважити, що однією з головних цілей нового спецпредставника стане розширення дипломатичної взаємодії між Україною та країнами Африки.

При цьому до кінця року планується перше в історії України регіональне турне міністра закордонних справ Дмитра Кулеби по державах Субсахарської Африки.

Нагадаємо, раніше президент Сенегалу і голова Африканського Союзу Макі Салл закликав ЄС скасувати частину санкцій проти Росії через загрозу голоду в африканських країнах.

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