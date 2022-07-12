Зеленский назначил спецпредставителя по Ближнему Востоку и Африке: кто им стал
Субх Максим Алиевич стал первым спецпредставителем Украины по Ближнему Востоку и Африке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины Владимира Зеленского.
"Назначить Субха Максима Алиевича специальным представителем Украины по Ближнему Востоку и Африке", - сказано в указе.
Стоит заметить, что одной из главных целей нового спецпредставителя станет расширение дипломатического взаимодействия между Украиной и странами Африки.
При этом до конца года планируется первое в истории Украины региональное турне министра иностранных дел Дмитрия Кулебы по государствам Субсахарской Африки.
Напомним, ранее президент Сенегала и председатель Африканского Союза Маки Салл призвал ЕС отменить часть санкций против России из-за угрозы голода в африканских странах.
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