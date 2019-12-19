Зеленський призначив посла України в США

Президент України Володимир Зеленський призначив нового посла у Сполучених Штатах Америки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ глави держави.

Так, відповідно до указу №911/2019 від 18 грудня, новим послом України в США став колишній постійний представник в ООН Володимир Єльченко.

"Призначити Єльченка Володимира Юрійовича надзвичайним і повноважним послом України в Сполучених Штатах Америки", - йдеться в указі.

Крім того, 18 грудня Єльченка було звільнено з посад постійного представника України в ООН та надзвичайного і повноважного посла України в Ямайці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вашингтон погодив кандидатуру нового посла України в США. У Вашингтоні погодилися, щоб новим послом України став Володимир Єльченко, який був обраний МЗС ще два місяці тому.

Як писало РБК-Україна, 19 липня президент Зеленський звільнив надзвичайного і повноважного посла України в США Валерія Чалого, який пребував на посадів 4 роки. Після звільнення Чалий заявив, що за час перебування на посаді продемонстрував "гідний результат на важливому зовнішньополітичному напрямку".