Зеленський призначив одного з двох членів ВСП за квотою президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив суддю Оксану Блажівську членом Вищої ради правосуддя (ВСП). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений 30 вересня.

"У відповідності зі статтею 131 Конституції України та статей 5, 9 і 16 Закону України "Про Вищу раду юстиції" постановляю: призначити Блажевскую Оксану Євгенівну членом Вищої ради правосуддя", - йдеться в указі №720/2019.

Зазначимо, Зеленський призначив Блажівську на посаду за квотою президента.

Вища рада правосуддя складається з 21 члена, з яких десять обирають судді, ще десять - президент, Верховна рада, з'їзд адвокатів, конференція прокурорів, представники юридичних вузів. Голова Верховного суду входить в склад ВСП з посади.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 24 вересня Андрій Овсієнко був обраний новим главою Вищої ради правосуддя. За кандидатуру Овсієнко проголосувало 12 членів ВСП, що становить більше половини від конституційного складу Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, голова Вищої ради правосуддя Володимир Говоруха 24 вересня подав у відставку. Повідомляється, що Говоруха вирішив звільнитися за станом здоров'я. Рада задовольнила його прохання про відставку.

Додамо, Володимир Зеленський скасував два укази про призначення членами Вищої ради правосуддя Михайла Ісакова та Андрія Василенка.