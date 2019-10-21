ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський призначив нового заступника секретаря РНБО

Новини » Політика    21.10.2019 - 11:03
Зеленський призначив нового заступника секретаря РНБО
Фото: Сергій Демедюк (mvs gov ua)

Володимир Зеленський призначив Сергія Демедюка

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Демедюка заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Про це йдеться в указі президента.

Рішення було прийнято 21 жовтня. В указі говориться "призначити Демедюка Сергія Васильовича заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України".

Зеленський призначив нового заступника секретаря РНБО

Додамо, Сергій Демедюк був начальником кіберполіції.

Нещодавно президент вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони України. Він ввів до персонального складу РНБО нового секретаря РНБО Олексія Данілова, голову Служби зовнішньої розвідки Валерія Євдокимова, заступник голови СБУ - начальника управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Владислава Бухарева.

Раніше Зеленський призначив Олексія Данілова секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Данилов працював мером Луганська (1994-1997), головою Луганської ОДА (2005) і народним депутатом V скликання (2006-2007). Він був заступником попереднього секретаря РНБО Олександра Данилюка, який подав у відставку після чотирьох місяців роботи.

Раніше Зеленський заявив, що голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична може бути призначена на посаду в РНБО.

Зеленський подякував Абе за збереження Японією санкцій проти РФ У фракції "Слуга народу" формується окрема група бізнесмена Павлюка
Новини України Володимир ЗеленськийРНБО
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся