Зеленський призначив нового заступника секретаря РНБО

Фото: Сергій Демедюк (mvs gov ua)

Володимир Зеленський призначив Сергія Демедюка

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Демедюка заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Про це йдеться в указі президента.

Рішення було прийнято 21 жовтня. В указі говориться "призначити Демедюка Сергія Васильовича заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України".

Додамо, Сергій Демедюк був начальником кіберполіції.

Нещодавно президент вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони України. Він ввів до персонального складу РНБО нового секретаря РНБО Олексія Данілова, голову Служби зовнішньої розвідки Валерія Євдокимова, заступник голови СБУ - начальника управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Владислава Бухарева.

Раніше Зеленський призначив Олексія Данілова секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Данилов працював мером Луганська (1994-1997), головою Луганської ОДА (2005) і народним депутатом V скликання (2006-2007). Він був заступником попереднього секретаря РНБО Олександра Данилюка, який подав у відставку після чотирьох місяців роботи.

Раніше Зеленський заявив, що голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична може бути призначена на посаду в РНБО.