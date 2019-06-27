ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський звільнив Резніченка з посади голови Дніпропетровської ОДА

Новини » Політика    27.06.2019 - 21:31
Зеленський звільнив Резніченка з посади голови Дніпропетровської ОДА
Фото: Валентин Резніченко (УНІАН)

Резніченка тимчасово замінить Дмитро Батура

Президент України Володимир Зеленський звільнив Валентина Резніченка з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

У документі говориться, що Резниченка звільнено в зв'язку з закінченням терміну повноважень президента України Петра Порошенка. Крім того, виконання обов'язків голови Дніпропетровської ОДА тимчасово покладено на Дмитра Батуру.

Відзначимо, Батура з лютого 2018 року обіймав посаду заступника глави ДніпрОДА, а до цього очолював відділ антикорупційної політики та прав людини обласної адміністрації.

Нагадаємо, Резніченко очолив Дніпропетровську ОДА в березні 2015 року після скандального звільнення з цієї посади олігарха Ігоря Коломойського.

Відзначимо, Петро Порошенко звільнив Коломойського після того, як він у супроводі озброєних людей прибув в офіс компанії "Укртранснафта", який пізніше був узятий під охорону київської поліцією. Сам олігарх звинувачував уряд в спробі рейдерського захоплення підприємства, яке також входило в орбіту його інтересів. Крім того, президент публічно оголошував йому догану за нецензурні висловлювання на адресу журналістів, які висвітлювали скандал навколо "Укртранснафти".

 

Клімкін пояснив ситуацію з відповіддю МЗС Росії та опублікував обидві ноти
Новини України Володимир ЗеленськийРезниченкоДніпропетровська ОДА
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся