Нового прес-секретаря Зеленського можуть призначити наступного тижня

Нового прес-секретаря президента України Володимира Зеленського можуть призначити наступного тижня. Швидше за все, на початку неї.

Про це РБК-Україна розповіло джерело в Офісі президента.

Нагадаємо, раніше джерело в Офісі президента заявило, що новим прес-секретарем Зеленського стане журналіст Сергій Никифоров. Він зараз працює ведучим новин на загальнонаціональному каналі "Україна 24".

Посада прес-секретаря Зеленського стала вакантною після звільнення Юлії Мендель, яка займала її з червня 2019 року.