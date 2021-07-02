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Нового прес-секретаря Зеленського можуть призначити наступного тижня

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Київ, П'ятниця 02 липня 2021 13:31
Нового прес-секретаря Зеленського можуть призначити наступного тижня Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Нового прес-секретаря президента України Володимира Зеленського можуть призначити наступного тижня. Швидше за все, на початку неї.

Про це РБК-Україна розповіло джерело в Офісі президента.

"Готують документи. Думаю, початок тижня", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше джерело в Офісі президента заявило, що новим прес-секретарем Зеленського стане журналіст Сергій Никифоров. Він зараз працює ведучим новин на загальнонаціональному каналі "Україна 24".

Посада прес-секретаря Зеленського стала вакантною після звільнення Юлії Мендель, яка займала її з червня 2019 року.

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Володимир Зеленський Офіс президента
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